„Frau H. ist eine Meisterin der Manipulation“

Er spricht besonders über den Vorfall in der Nacht von 16. auf 17. Mai 2023. Bernadette H. fingierte einen Messerangriff an sich selber, platzierte danach ihr Blut und Haare im Haus von Andreas F. Den Notruf ließ sie ihre damals erst 10 Jahre alte Tochter absetzen. Zu diesem Anklagekomplex verantwortet sich die 32-Jährige geständig. „Sie müssen sich vorstellen, als Persönlichkeit überhaupt auf die Idee zu kommen, so etwas vorzutäuschen. Sie stiftet die Tochter zur Falschaussage an. Dann muss das Kind auch noch sehen, wie die Mutter abgestochen wird – die eigene Mutter. Und danach muss sie noch bei der Polizei anrufen“, fasst Hofmann zusammen.