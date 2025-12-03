Säureangriff auf Arzt in Wiener Krankenhaus

Auch eine Sprecherin der Österreichischen Gesundheitskasse bestätigte den Vorfall. Aufgrund der erheblichen Geruchsbelästigung mussten die Ambulanzen für Lungenheilkunde, Rheumatologie und Dermatologie bis Donnerstag geschlossen werden. Ein spezialisiertes Reinigungsteam wurde bereits mit den entsprechenden Arbeiten betraut.