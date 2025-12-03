Säureangriff auf Arzt in Wiener Krankenhaus

Säure-Attacke im Wiener Hanusch-Krankenhaus: Ein Arzt soll am Mittwoch in dem Spital im Bezirk Penzing von einer Frau mit Buttersäure angegriffen worden sein.
Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigte, kam es zu dem Vorfall in den Mittagsstunden. Eine Verdächtige sei festgenommen worden, der Einsatz noch im Laufen, hieß es.
Ermittlungen zu Hintergründen
Die Buttersäure führte im gesamten Haus zu Geruchsbelästigungen. Die Hintergründe der Attacke und wie viele Personen betroffen waren, waren zunächst unklar.
Auch eine Sprecherin der Österreichischen Gesundheitskasse bestätigte den Vorfall. Aufgrund der erheblichen Geruchsbelästigung mussten die Ambulanzen für Lungenheilkunde, Rheumatologie und Dermatologie bis Donnerstag geschlossen werden. Ein spezialisiertes Reinigungsteam wurde bereits mit den entsprechenden Arbeiten betraut.
Schutz der Patienten hat höchste Priorität
Durch das rasche Eingreifen der Security konnte eine weitere Gefährdung verhindert werden, so die Sprecherin Sabine Mlcoch. Der Schutz der Mitarbeitenden sowie Patienten habe höchste Priorität.
