Mercosur: Ökonomen raten Regierung zu Ja

Fiskalratspräsident Christoph Badelt warb am Mittwoch ebenfalls für ein rot-weiß-rotes Ja. Österreichs Industrie leide unter den US-Zöllen und brauche dringend neue Absatzmärkte, sagte Badelt bei der Vorstellung des Produktivitätsberichts 2025, der „Anzeichen für eine Deindustrialisierung“ sieht. In der Produktion gingen seit zwei, drei Jahren Arbeitsplätze verloren. „Wir können uns einfach nicht erlauben, auf Mercosur zu verzichten“, sagte Badelt. Sein Eindruck sei, dass die österreichischen Politiker möchten, dass das Handelsabkommen beschlossen wird, aber ohne Ja aus Österreich. „Das Unangenehme dabei könnte sein, dass doch relevant ist, wie Österreich abstimmt.“