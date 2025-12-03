Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umstrittenes Abkommen

Mercosur: Ökonomen raten Regierung zu Ja

Wirtschaft
03.12.2025 14:20
Landwirte protestieren gegen das geplante Abkommen vor dem EU-Parlament.
Landwirte protestieren gegen das geplante Abkommen vor dem EU-Parlament.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Zuletzt sorgte die deutsche Regierung für Irritationen, als sie behauptete, es gebe eine Mehrheit der EU-Staaten für das Mercosur-Handelsabkommen. Bundeskanzler Christian Stocker rückte aus und betonte, er sei an einen nach wie vor aufrechten Parlamentsbeschluss gebunden. Daher könne er nicht anders als mit Nein stimmen. Die Industrie und mittlerweile immer mehr Ökonomen fordern ein Überdenken dieser Position.

0 Kommentare

Der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, verwies am Dienstag auf die schwierige wirtschaftliche Lage der EU, die durch die US-Handelspolitik, das aufstrebende China sowie aufgrund genereller protektionistischer Tendenzen zusätzlich unter Druck gerate. Besonders die Situation der Austro- und EU-Industrie sowie der Exporteure sei angespannt. „Die Exportperformance war in den letzten Jahren sehr schlecht. Und wenn die Exportperformance schlecht ist, leidet auch die Industrieproduktion. Deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, handelspolitische Impulse zu setzen, sich nicht abzuschotten und Zölle abzubauen“, sagte der Ökonom in Richtung Bundesregierung und EU.

Könnten einen Teil der Schäden durch US-Zölle kompensieren
Wie Handelsökonom Harald Oberhofer vorrechnete, würde das Abkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay das BIP-Wachstum Österreichs um 0,1 Prozent erhöhen. „Das mag zwar nach nicht viel klingen, setzt man es aber in das Verhältnis zu den Schäden, die die US-Zölle anrichten, kommt man zu dem Schluss, dass das Mercosur-Abkommen bis zur Hälfte davon kompensieren könnte.“

Wifo warnt vor „Mythen“ rund um das Abkommen
Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell warnte davor, „Mythen“ um das Abkommen zu viel Raum zu geben: Etwa stimme es nicht, dass von einer starken Zunahme der Rindfleischimporte auszugehen sei, ebenso sei die Umweltsituation anders als von vielen vermutet in Südamerika nicht wesentlich schlechter als bei uns.

Fiskalratspräsident Christoph Badelt warb am Mittwoch ebenfalls für ein rot-weiß-rotes Ja. Österreichs Industrie leide unter den US-Zöllen und brauche dringend neue Absatzmärkte, sagte Badelt bei der Vorstellung des Produktivitätsberichts 2025, der „Anzeichen für eine Deindustrialisierung“ sieht. In der Produktion gingen seit zwei, drei Jahren Arbeitsplätze verloren. „Wir können uns einfach nicht erlauben, auf Mercosur zu verzichten“, sagte Badelt. Sein Eindruck sei, dass die österreichischen Politiker möchten, dass das Handelsabkommen beschlossen wird, aber ohne Ja aus Österreich. „Das Unangenehme dabei könnte sein, dass doch relevant ist, wie Österreich abstimmt.“

Fiskalratschef Christoph Badelt
Fiskalratschef Christoph Badelt(Bild: APA/Roland Schlager)

Österreich könnte zum Zünglein an der Waage werden
Es ist nach wie vor unsicher, ob das Handelsabkommen tatsächlich die notwendige Zustimmung finden wird. In Europa sind unter den großen Ländern Frankreich und Polen kritisch bis ablehnend. Fragezeichen gibt es auch hinter Belgien, den Niederlanden, Rumänien und Ungarn. Aufgrund der nach wie vor unklaren Verhältnisse – im Rat der EU braucht es eine qualifizierte Mehrheit – könnte Österreich bei den Abstimmungen also durchaus zum Zünglein an der Waage werden.

Lesen Sie auch:
Proteste stehen auf der Tagesordnung.
Der Trick mit Mercosur
Grüne attackieren Regierung und wollen vor Gericht
26.10.2025
Irritation um Mercosur
Merz verkündet Einigung, die es aber nicht gibt!
24.10.2025
Nach EU-Freigabe
Mercosur-Deal: Das sagt Landwirtschaftsminister
03.09.2025

Um in Brüssel doch noch ein Ja zu geben, ist für Österreich allerdings ein neuer Beschluss im Ständigen EU-Unterausschuss im Parlament notwendig. 2019 hatte sich Österreich parlamentarisch dazu verpflichtet, gegen das Mercosur-Handelsabkommen in der EU zu stimmen. Die Zeit für einen möglichen neuen Beschluss drängt jedenfalls, weil der Rat den Vertrag noch vor dem 20. Dezember absegnen will.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
306.138 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.946 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.907 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
637 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Wirtschaft
Umstrittenes Abkommen
Mercosur: Ökonomen raten Regierung zu Ja
Millionen warten schon
Spotify Wrapped: Diese Hürde müssen User nehmen
Trotz guter Ausbildung
EU-Bürger arbeiten oft unter ihrer Qualifikation
Krone Plus Logo
Pächter hört auf
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
Krone Plus Logo
„Schwarzmarkt gewinnt“
Kritik an Glücksspielplänen des Finanzministeriums
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf