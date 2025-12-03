NASA entdeckt rätselhafte Substanz auf Asteroiden

In den Bennu-Proben wurden bereits in früheren Untersuchungen alle fünf Bausteine (Nukleobasen) von DNA und RNA sowie Phosphate gefunden. Mit dem Nachweis von Ribose sind damit alle Grundbestandteile vorhanden, die theoretisch zur Bildung von RNA notwendig sind. Die NASA betont, dass es sich nicht um Hinweise auf Leben handelt – sondern um die chemischen Rohstoffe, aus denen Leben entstehen könnte.