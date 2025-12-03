Wien: Mann (69) zielte mit Waffe auf Lokalbesucher

Während eines Geschäftstermins am Dienstagvormittag rastete ein 69-Jähriger völlig aus. Zeugen in einem Wiener Lokal im inneren Bezirk berichteten, dass der Mann plötzlich eine legal besessene Waffe zog und auf zwei Besucher richtete. Als Grund gab er an, sich von den beiden bedroht gefühlt zu haben.
Schockierende Szenen sollen sich an einem gewöhnlichen Arbeitstag in einem Wiener Lokal abgespielt haben. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem ein 69-jähriger Mann, der dort mit mehreren Männern anwesend war, ausgerastet und mit einer Waffe auf zwei Lokalbesucher gezielt haben soll. Danach sollen diese das Gasthaus fluchtartig verlassen haben, wie dort anwesende Personen gegenüber der Polizei bestätigten.
Mann fühlte sich bei Termin belästigt
Mehrere Streifenwägen eilten zum Vorfallsort und nahmen den Tatverdächtigen fest. Die geladene Faustfeuerwaffe wurde noch vor Ort sichergestellt, dem Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot auferlegt. Auf Nachfrage erklärte er, sich bei einem geschäftlichen Termin durch unbekannte Männer gestört gefühlt zu haben. Er erhielt eine Anzeige auf freiem Fuß. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern weiterhin an.
