Wien: Mann (69) zielte mit Waffe auf Lokalbesucher

Mann fühlte sich bei Termin belästigt

Mehrere Streifenwägen eilten zum Vorfallsort und nahmen den Tatverdächtigen fest. Die geladene Faustfeuerwaffe wurde noch vor Ort sichergestellt, dem Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot auferlegt. Auf Nachfrage erklärte er, sich bei einem geschäftlichen Termin durch unbekannte Männer gestört gefühlt zu haben. Er erhielt eine Anzeige auf freiem Fuß. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern weiterhin an.