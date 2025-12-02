Wenn die Freude am Musizieren ansteckend ist

Der Saal abgedunkelt, dezente Kostüme, effektvoll eingesetztes Licht, dazu die eine oder andere dramatische Geste: Orlinski versteht es, die Aufmerksamkeit geschickt zu lenken und vor allem nicht abreißen zu lassen. Dass er Freude daran hat, aus den einzelnen Stücken eine kurzweilige und atmosphärisch dichte Geschichte der Liebe zu schmieden, sieht und hört man. Wenn er barfuß durch den Saal eilt und im Parkett zu singen beginnt; wenn er die musikalische Zeit anhält, um die feinen Reibflächen und barocken Verzierungen auszukosten; wenn er als alte Frau oder als junger Cupido von der Liebe singt.