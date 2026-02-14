Herren-Springen auf Großschanze ab 18.45 Uhr LIVE

Embacher sei mit dem ersten Abtasten auf der größeren Schanze zwar nicht zufrieden gewesen, es habe aber gepasst. „Es war nichts Schlimmes, es sind immer noch die gleichen Fehler. Ich schaue noch zu genau drauf und dann stirbt der Sprung ein bissl“, erklärte der Tiroler. Auf der Normalschanze hatte er wegen eines verpatzten Telemarks die Bronzemedaille verpasst, das sei nun kein Thema mehr. „Es hat mich schon brutal genervt, dass ich die Landung nicht zusammengebracht habe. Aber ich habe damit abgeschlossen“, betonte der 20-Jährige.