„Gibt mir nichts mehr“

Fasching in der Krise: Vergeht uns das Lachen?

Wien
14.02.2026 19:00
Eine der wenigen Faschingsveranstaltungen in Wien: der Hausball im Gasthaus Nepoleon.
Eine der wenigen Faschingsveranstaltungen in Wien: der Hausball im Gasthaus Nepoleon.
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Lisa Schinagl
Von Christoph Engelmaier und Lisa Schinagl

Bunt verkleiden und ausgelassen feiern: Dafür steht die Faschingssaison. Kommenden Dienstag erreicht die närrische Zeit ihren Höhepunkt. Doch in der Bundeshauptstadt gibt es davon nur mehr erstaunlich wenig. Feiern die Wiener überhaupt noch Fasching? Die „Krone“ hat sich umgehört.

0 Kommentare

Er hat eine lange Tradition in Österreich und der Höhepunkt der Saison steht kurz bevor: der Fasching. Doch Wien gilt nicht gerade als Faschings-Hochburg. Das zeigen auch die aktuellsten Zahlen einer Umfrage unter 1058 Befragten von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands.

Wiener sind Faschingsmuffel
Besonders ausgiebig wird die fünfte Jahreszeit traditionell noch im Westen des Landes gefeiert: In Tirol, Vorarlberg und Salzburg, aber auch in Oberösterreich besucht jeder Zweite zumindest eine Faschingsveranstaltung, in Wien hingegen nicht einmal jeder Dritte.

Im Prater wird der Fasching noch gefeiert.
Im Prater wird der Fasching noch gefeiert.

Historisch war der Fasching in Wien nie so pompös wie etwa der Karneval bei unseren deutschen Nachbarn. Dennoch hatte er seinen festen Platz im gesellschaftlichen Leben. Maskenbälle, kleine Umzüge und ein typischer Faschingsgschnas prägten das Stadtbild. Doch ist uns wirklich das Lachen vergangen? Die „Krone“ hat sich dazu auf der Landstraße umgehört.

Besonders für Kinder ist die Faschingszeit und das Verkleiden ein Highlight.
Besonders für Kinder ist die Faschingszeit und das Verkleiden ein Highlight.

„Mir gibt das einfach nichts mehr“
Auf die Frage, ob er noch Fasching feiert, antwortet Schüler Ibi: „Halloween mag ich lieber.“ Die 19-jährige Sara sieht es genau so. Für das schaurige Fest verkleidet sie sich sogar. Tamara K. hingegen möchte auf einen Umzug schauen, braucht dafür aber noch ein Kostüm. Der öffentliche Raum für närrische Ausgelassenheit scheint aber zu schrumpfen. Auch wenn es noch Ausnahmen gibt: Faschingsfeiern gibt es heuer so wenig wie noch nie.

Bei mir gibt es zwar einen Faschingsumzug in der Nähe, da schauen viele hin, aber ich nicht. Mir fehlt total die Motivation dafür. Halloween mag ich viel lieber

Ibi A. (19), Schüler

Bild: Zwefo

Ich feiere nicht, weil ich nicht fortgehe. Mich ladet auch niemand auf eine Faschingsfeier ein. Wenn mich jemand einladen würde, würde ich vielleicht gehen.

Clemens S. (34), Finanzmitarbeiter

Bild: Zwefo

Ich komme ursprünglich aus der Slowakei und da kennen wir Fasching gar nicht. Ich werde vielleicht schon auf einen Umzug schauen, brauche aber noch ein Kostüm.

Tamara K. (17), Schülerin

Bild: Zwefo

Wir feiern im Kindergarten mit unserem Sohn Fasching samt Verkleidung. Das gehört dazu. Privat feiern wir heuer nicht. Es geht sich zeitlich nicht aus.

Dalibor R. (31), Buchhalter

Bild: Zwefo

Also Halloween feiere ich zum Beispiel jedes Jahr und da verkleide ich mich auch. Ich habe das Gefühl, dass da auch einfach mehr Leute Lust haben fortzugehen.

Sara C. (19), Schülerin 

Bild: Zwefo

Bei uns gibt es in der Nähe einen Umzug. Ich werde aber nicht hingehen. Als Kind verkleidet man sich noch und macht da mit. Aber mir gibt das einfach nichts.

Christian S. (40), Angestellter

Bild: Zwefo

Gschnas und Umzüge: Hier sind in Wien doch noch die Narren los
Ganz verschwunden ist der Fasching in Wien noch keineswegs. In Schulen, Vereinen und einzelnen Bezirken lebt er weiter – oft kleiner, dafür aber persönlicher.

Am Samstag verwandelte sich Simmering wieder in eine farbenfrohe Faschingsbühne. Beim größten Faschingsumzug der Stadt waren insgesamt 23 Gruppen dabei.

Der Faschingsumzug in Simmering ist immer noch sehr beliebt.
Der Faschingsumzug in Simmering ist immer noch sehr beliebt.

Lustig ging es am Nachmittag auch bei der großen Kinderfaschingsfeier im Rathaus zu. Das bunte Treiben war sogar ausverkauft.

Am Montag und Dienstag geht‘s noch einmal rund
Im Kaffee Alt Wien findet am Faschingsdienstag ein Faschings-After-Work von 18 bis 23 Uhr statt – mit Kostümwettbewerb, Glücksrad und Krapfen mit Sekt. Im Cabaret Fledermaus treffen zur selben Zeit Rock, 80s, Wave und Bad-Taste-Vibes aufeinander – je verrückter das Kostüm, desto besser.

Die Rudolfina- Redoute ist Österreichs größter Maskenball.
Die Rudolfina- Redoute ist Österreichs größter Maskenball.

Die Rudolfina-Redoute, die traditionell am Rosenmontag stattfindet, ist für viele ein Höhepunkt in der Faschingssaison.

Wien
14.02.2026 19:00
Wien
„Gibt mir nichts mehr“
Fasching in der Krise: Vergeht uns das Lachen?
Schnellbahn-Sperre
„Rotes Licht“ für blau-gelbe Pendler?
Die Zahlen steigen
260 Selbsthilfegruppen: Darüber reden hilft!
Eigentümer überrascht
Leerstehende Wohnung für Drogenhandel missbraucht
Geriet in Schieflage
Sekundenschlaf! Lenker verliert Kontrolle über Bus
