Fasching in der Krise: Vergeht uns das Lachen?

„Mir gibt das einfach nichts mehr“

Auf die Frage, ob er noch Fasching feiert, antwortet Schüler Ibi: „Halloween mag ich lieber.“ Die 19-jährige Sara sieht es genau so. Für das schaurige Fest verkleidet sie sich sogar. Tamara K. hingegen möchte auf einen Umzug schauen, braucht dafür aber noch ein Kostüm. Der öffentliche Raum für närrische Ausgelassenheit scheint aber zu schrumpfen. Auch wenn es noch Ausnahmen gibt: Faschingsfeiern gibt es heuer so wenig wie noch nie.