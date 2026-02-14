Schubert: „Bin froh als Zuschauer dabei zu sein“

Jakob Schubert kennt den Nervenkitzel vor einer Olympia-Entscheidung. Heute Abend hat sich der zweifache Bronze-Medaillen-Gewinner im Klettern in Cortina eingefunden. Untertags hat er den Herren-Riesentorlauf noch im Fernsehen verfolgt. Aktuell unterstützt er Janine Flock, die im Skeleton-Bewerb auf Goldkurs ist. Mit heimischer Unterstützung aus Tirol kann somit kaum noch etwas schief gehen.