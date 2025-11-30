Ein Countertenor zwischen Breakdance & Barockmusik

Breakdance und Barockmusik – es gibt nicht viele Künstler, die diese beiden Welten miteinander verbinden. Für Jakub Józef Orliński ist beides absolute Herzensangelegenheit: „Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen unseren Emotionen und unserer Stimme, aber auch zwischen Emotion und dem Körper als Instrument. Beides ist ein fantastisches Werkzeug, um mit Menschen zu sprechen und Emotionen präzise auszudrücken“, schwärmt er im Interview. Und so kann es passieren, dass der Countertenor zwischen zwei Barockarien auch einmal eine akrobatische Tanzeinlage einbaut.

Das Wiener Konzerthaus porträtiert Orliński in dieser Saison mit einem Schwerpunkt. Mit „Beyond“ präsentiert der junge Pole am Montag Teil zwei der Serie – mit dem Originalklangensemble Il Pomo d’Oro und frühbarocken Arien, Kantaten und Madrigalen: „Das ist eine faszinierende, großteils unbekannte Welt. Wir tauchen in sie mit allen Sinnen ein, wie die Musikertruppen, die im Frühbarock von Dorf zu Dorf gezogen sind. Es wird definitiv etwas, das über ein normales Konzert hinausgeht!“