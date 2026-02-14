Seit 100 Jahren singend auf Tournee durch die Welt

Die Wiener Sängerknaben feiern mit einer Ausstellung im Muth ihr Tourneejubiläum. Die Eröffnung ist am 16. Februar.
Sie gelten als einer der berühmtesten Chöre der Welt – und als einer der ältesten. Der erste Hinweis auf die Wiener Sängerknaben stammt aus 1269. Einst fester Bestandteil des kaiserlichen Hofs, wurden sie über die Jahrhunderte nicht nur zu einer Wiener Institution, sondern reisten als musikalische Botschafter durch die Welt, sangen bei Reichstagen, Hochzeiten, Krönungen und Hoffesten. Ihre allererste Tournee absolvierten die Sängerknaben im August 1926.
Seit damals unternahmen mehr als 2800 Mitglieder der mittlerweile vier Chöre mehr als 1000 Tourneen und traten in etwa 29.000 Konzerten in über 100 Ländern auf. Aus Anlass des Jubiläums „100 Jahre Tourneen“ hat der heute privat organisierte Verein im Muth eine Ausstellung aus Archivmaterial der Sängerknaben zusammengestellt. Die Eröffnung ist am 16. Februar.
