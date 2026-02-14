Seit 100 Jahren singend auf Tournee durch die Welt

Sie gelten als einer der berühmtesten Chöre der Welt – und als einer der ältesten. Der erste Hinweis auf die Wiener Sängerknaben stammt aus 1269. Einst fester Bestandteil des kaiserlichen Hofs, wurden sie über die Jahrhunderte nicht nur zu einer Wiener Institution, sondern reisten als musikalische Botschafter durch die Welt, sangen bei Reichstagen, Hochzeiten, Krönungen und Hoffesten. Ihre allererste Tournee absolvierten die Sängerknaben im August 1926.