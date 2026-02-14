Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Sängerknaben

Seit 100 Jahren singend auf Tournee durch die Welt

Kultur
14.02.2026 12:00
Machten 1926 ihre erste Tournee: die Wiener Sängerknaben
Machten 1926 ihre erste Tournee: die Wiener Sängerknaben(Bild: lukas-beck)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Wiener Sängerknaben feiern mit einer Ausstellung im Muth ihr Tourneejubiläum. Die Eröffnung ist am 16. Februar.

0 Kommentare

Sie gelten als einer der berühmtesten Chöre der Welt – und als einer der ältesten. Der erste Hinweis auf die Wiener Sängerknaben stammt aus 1269. Einst fester Bestandteil des kaiserlichen Hofs, wurden sie über die Jahrhunderte nicht nur zu einer Wiener Institution, sondern reisten als musikalische Botschafter durch die Welt, sangen bei Reichstagen, Hochzeiten, Krönungen und Hoffesten. Ihre allererste Tournee absolvierten die Sängerknaben im August 1926.

Lesen Sie auch:
Patricia Nolz hat für den Musikverein zwei Abende gestaltet.
Interview
Patricia Nolz: Der Liebe Licht und Schatten
08.02.2026
Julian Prégardien
„Schubert ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel!“
26.01.2026

Seit damals unternahmen mehr als 2800 Mitglieder der mittlerweile vier Chöre mehr als 1000 Tourneen und traten in etwa 29.000 Konzerten in über 100 Ländern auf. Aus Anlass des Jubiläums „100 Jahre Tourneen“ hat der heute privat organisierte Verein im Muth eine Ausstellung aus Archivmaterial der Sängerknaben zusammengestellt. Die Eröffnung ist am 16. Februar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
14.02.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
185.990 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
112.825 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
112.437 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2287 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
862 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
858 mal kommentiert
Mehr Kultur
Oper Graz: „Wozzeck“
Im Kampf um die nackte Existenz gescheitert
Wiener Sängerknaben
Seit 100 Jahren singend auf Tournee durch die Welt
Live im Gasometer
Bartees Strange: „Geht um den Weg und die Reise“
10.000 Euro Preisgeld
Xunyue Zhang siegt im Mozartwettbewerb
Belvedere 21
Friedl Kubelka: Ein Leben in intimen Miniaturen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf