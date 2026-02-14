Vorteilswelt
Mit der „Krone“ zum Skiflug-Spektakel am Kulm

14.02.2026 18:41
(Bild: Luke Nagler, Wir sind Kulm)
Von krone.at

Von 27. Februar bis 1. März wird im Ausseerland wieder geflogen! Die besten Skiflieger der Welt nehmen wieder Kurs auf den Kulm. Mit der „Krone“ können auch Sie live dabei sein. Denn wir verlosen insgesamt 650 Tickets für die Eventtage vom 27. Februar bis zum 1. März

Der Kulm rüstet sich für den Weltcup – Ende Februar wird die Skiflugschanze im Ausseerland wieder zum Fanmagneten und dieses Jahr erwartet die Besucher auch eine Besonderheit. Erstmals wird auch ein Bewerb der Nordischen Kombination auf einer Skiflugschanze stattfinden – das ist eine Weltpremiere.

(Bild: Luke Nagler, Wir sind Kulm)

Österreichs Adler im Fokus 
2025 machte der Kulm zwar eine Pause im Weltcup-Kalender – ein offizielles Skifliegen im Ausseerland fand in diesem Jahr nicht statt. Dennoch sorgten Österreichs Adler auf den internationalen Flugschanzen für rot-weiß-rote Erfolgsmomente und bestätigten ihre starke Stellung im Skifliegen.

Allen voran präsentierte sich Stefan Kraft einmal mehr als verlässliche Größe auf den größten Schanzen der Welt. Mit konstant weiten Flügen und Top-Platzierungen bei den Skiflug-Stationen zählte er erneut zu den stärksten Athleten der Saison. Auch Jan Hörl bewies seine Klasse im Skifliegen und etablierte sich endgültig in der Weltspitze.

Mitmachen und gewinnen

Wir verlosen 650 Tickets für das „Krone“-Weltcup-Dorf auf dem Kulm! Zusätzlich erhält jeder Gewinner Gutscheine für jeweils vier Getränke und zwei Essen. Mit dem„Krone“-Gewinnspiel „Hau den Lukas“ können sich pro Durchgang außerdem gesamt 20 Fans den Gang auf den Trainerturm erspielen – mit bester Sicht auf das Spektakel auf der Schanze. Im „Krone“-Dorf gibt es außerdem die Möglichkeit, Schanzenführungen zu gewinnen.

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. Februar, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

