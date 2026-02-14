Mit der „Krone“ zum Skiflug-Spektakel am Kulm

Wir verlosen 650 Tickets für das „Krone“-Weltcup-Dorf auf dem Kulm! Zusätzlich erhält jeder Gewinner Gutscheine für jeweils vier Getränke und zwei Essen. Mit dem„Krone“-Gewinnspiel „Hau den Lukas“ können sich pro Durchgang außerdem gesamt 20 Fans den Gang auf den Trainerturm erspielen – mit bester Sicht auf das Spektakel auf der Schanze. Im „Krone“-Dorf gibt es außerdem die Möglichkeit, Schanzenführungen zu gewinnen.