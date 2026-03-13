Für „Tirol ≠ Südtirol“ brauchte es 2 Mitarbeiter

„Kommunikative Risiken nicht erkannt“

Die FPÖ wollte auch Informationen zu den internen Kontrollmechanismen bei der Tirol Werbung hinsichtlich Posts auf Social-Media-Kanälen. Dazu gab Gerber folgende Auskunft: „In der zuständigen Abteilung ist ein Vieraugenprinzip in der Entwicklung der Social Media Postings obligatorisch, In der Freigabe ist ebenso ein Vieraugenprinzip verpflichtend einzuhalten und dokumentiert umzusetzen. Zuletzt wird das Posting durch die Teamleitung/Führungskraft der Abteilung freigegeben. Werden Risiken erkannt, wird die Befassung auf weitere Personen ausgedehnt. Der Prozess wurde eingehalten und dokumentiert, allfällige kommunikative Risiken in der Gesamttragweite nicht erkannt.“