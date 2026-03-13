Bursch lief zum Bus: Nach Unfall in Lebensgefahr

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen musste ein 17-Jähriger aus Seewalchen (Oberösterreich) am Donnerstagnachmittag ins Spital eingeliefert werden. Der Bursch wollte den Bus erwischen, war über die Straße und direkt vor den BMW eines 19-Jährigen gelaufen.
Ein 19-Jähriger aus Seewalchen fuhr am Donnerstag gegen 16.39 Uhr mit seinem BMW von der Berufsschule in Attnang auf der B151 nach Seewalchen. Zur selben Zeit stand ein 17-Jähriger, ebenfalls aus Seewalchen, an der Bushaltestelle Lenzing und unterhielt sich mit einem Schulkollegen. Als der Bus bei der Haltestelle auf der Gegenseite einfuhr, rannte der 17-Jährige los – und leider unmittelbar vor den herannahenden BMW.
Mit Kopf gegen Frontscheibe geprallt
Der Bursch wurde von dem Wagen erfasst, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde auf der Motorhaube mitgeschleift. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.
