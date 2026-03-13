Bursch lief zum Bus: Nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 19-Jähriger aus Seewalchen fuhr am Donnerstag gegen 16.39 Uhr mit seinem BMW von der Berufsschule in Attnang auf der B151 nach Seewalchen. Zur selben Zeit stand ein 17-Jähriger, ebenfalls aus Seewalchen, an der Bushaltestelle Lenzing und unterhielt sich mit einem Schulkollegen. Als der Bus bei der Haltestelle auf der Gegenseite einfuhr, rannte der 17-Jährige los – und leider unmittelbar vor den herannahenden BMW.