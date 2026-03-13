Oscar-Verleihung: Das sind die Favoriten

Ganz klar ist der Fall in der Kategorie beste Schauspielerin: Jessie Buckley war zwar vielen bisher kaum ein Begriff, doch ihre Performance im Drama „Hamnet“ als Ehefrau von Dichter William Shakespeare hat sie in neue Sphären katapultiert. Sie sahnte in der bisherigen Award-Saison jeden möglichen Preis ab, zuletzt den BAFTA. Es gilt als fix, dass sie mit einem Oscar nach Hause gehen wird. Auch bei der besten Nebendarstellerin laufen alle Fäden bei einer Nominierten zusammen: Amy Madigan ist eine sichere Bank mit ihrer Darstellung im Horror-Film „Weapons“.