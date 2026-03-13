Oscar-Verleihung: Das sind die Favoriten

„And the Oscar goes to …“: Wer kann mit einem Goldjungen nach Hause gehen – und für wen wird es am Ende eine Niederlage? Die „Krone“ hat Filme und Schauspieler genauer unter die Lupe genommen und verrät, wer gute Chancen auf einen der begehrten Preise hat.
Die Spannung steigt: In der Nacht auf Montag wird mit den Oscars der wichtigste Filmpreis überhaupt in Hollywood verliehen. Sie müssen aber nicht die Nacht über aufbleiben – die „Krone“ verrät Ihnen schon vorab, wer aller Voraussicht nach in den wichtigsten Kategorien triumphieren wird.
Ganz klar ist der Fall in der Kategorie beste Schauspielerin: Jessie Buckley war zwar vielen bisher kaum ein Begriff, doch ihre Performance im Drama „Hamnet“ als Ehefrau von Dichter William Shakespeare hat sie in neue Sphären katapultiert. Sie sahnte in der bisherigen Award-Saison jeden möglichen Preis ab, zuletzt den BAFTA. Es gilt als fix, dass sie mit einem Oscar nach Hause gehen wird. Auch bei der besten Nebendarstellerin laufen alle Fäden bei einer Nominierten zusammen: Amy Madigan ist eine sichere Bank mit ihrer Darstellung im Horror-Film „Weapons“.
Bei den Herren kann es eher zu Zweikämpfen kommen: Timothée Chalamet galt lange als Favorit für den besten Hauptdarsteller für seine Leistung in „Marty Supreme“, doch nun ist ihm Michael B. Jordan aus „Sinners“ auf den Fersen. Bei den Nebendarstellern hat wohl Sean Penn aus „One Battle After Another“ die Nase vorn, den Champagner traut er sich aber wohl noch nicht einzukühlen.
Und der beste Film? Da gibt es unter den zehn Nominierten zwei Favoriten: Die meisten Kenner gehen von einem Sieg für den Thriller „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio aus. Es wäre aber auch keine Überraschung, wenn die Wahl auf den Horrorfilm „Sinners“ fallen würde. Wem drücken Sie die Daumen?
