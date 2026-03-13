Vorteilswelt
98. Academy Awards

Oscar-Verleihung: Das sind die Favoriten

Unterhaltung
13.03.2026 12:02
Schauspieler Michael B. Jordan aus „Sinners“ gilt als Oscar-Favorit.
Schauspieler Michael B. Jordan aus „Sinners“ gilt als Oscar-Favorit.(Bild: AFP/NEILSON BARNARD)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

„And the Oscar goes to …“: Wer kann mit einem Goldjungen nach Hause gehen – und für wen wird es am Ende eine Niederlage? Die „Krone“ hat Filme und Schauspieler genauer unter die Lupe genommen und verrät, wer gute Chancen auf einen der begehrten Preise hat.

0 Kommentare

Die Spannung steigt: In der Nacht auf Montag wird mit den Oscars der wichtigste Filmpreis überhaupt in Hollywood verliehen. Sie müssen aber nicht die Nacht über aufbleiben – die „Krone“ verrät Ihnen schon vorab, wer aller Voraussicht nach in den wichtigsten Kategorien triumphieren wird.

„Hamnet“ mit Jessie Buckley (M.).
„Hamnet“ mit Jessie Buckley (M.).(Bild: AP/Agata Grzybowska)

Ganz klar ist der Fall in der Kategorie beste Schauspielerin: Jessie Buckley war zwar vielen bisher kaum ein Begriff, doch ihre Performance im Drama „Hamnet“ als Ehefrau von Dichter William Shakespeare hat sie in neue Sphären katapultiert. Sie sahnte in der bisherigen Award-Saison jeden möglichen Preis ab, zuletzt den BAFTA. Es gilt als fix, dass sie mit einem Oscar nach Hause gehen wird. Auch bei der besten Nebendarstellerin laufen alle Fäden bei einer Nominierten zusammen: Amy Madigan ist eine sichere Bank mit ihrer Darstellung im Horror-Film „Weapons“.

Zweifacher Oscarpreisträger Senn Penn (li.) könnte für „One Battle After Another“ als bester ...
Zweifacher Oscarpreisträger Senn Penn (li.) könnte für „One Battle After Another“ als bester Nebendarsteller eine dritte Trophäe mit nach Hause nehmen.(Bild: AFP/EMMA MCINTYRE)
Hollywood-Darling Michael B. Jordan könnte für seine Rolle in „Sinners“ seinen ersten Oscar ...
Hollywood-Darling Michael B. Jordan könnte für seine Rolle in „Sinners“ seinen ersten Oscar bekommen.(Bild: AFP/NEILSON BARNARD)
Amy Madigan
Amy Madigan(Bild: AFP/NEILSON BARNARD)
Frauenschwarm Timothée Chalamet galt lange als Oscar-Favorit für seine Rolle in „Marty Supreme“.
Frauenschwarm Timothée Chalamet galt lange als Oscar-Favorit für seine Rolle in „Marty Supreme“.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)
Jessie Buckley war zwar vielen bisher kaum ein Begriff, doch ihre Performance im Drama „Hamnet“ ...
Jessie Buckley war zwar vielen bisher kaum ein Begriff, doch ihre Performance im Drama „Hamnet“ könnte ihr einen Goldjungen bescheren.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)

Bei den Herren kann es eher zu Zweikämpfen kommen: Timothée Chalamet galt lange als Favorit für den besten Hauptdarsteller für seine Leistung in „Marty Supreme“, doch nun ist ihm Michael B. Jordan aus „Sinners“ auf den Fersen. Bei den Nebendarstellern hat wohl Sean Penn aus „One Battle After Another“ die Nase vorn, den Champagner traut er sich aber wohl noch nicht einzukühlen.

Und der beste Film? Da gibt es unter den zehn Nominierten zwei Favoriten: Die meisten Kenner gehen von einem Sieg für den Thriller „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio aus. Es wäre aber auch keine Überraschung, wenn die Wahl auf den Horrorfilm „Sinners“ fallen würde. Wem drücken Sie die Daumen?

Unterhaltung
13.03.2026 12:02
