FPÖ kritisiert Ministerin für Business-Class-Flüge

Business-Class auch auf Kurzstrecke

„Während die Regierung keine Gelegenheit auslässt, um bei den Menschen knallhart einzusparen, ist in den Ministerien vom Sparwillen kaum etwas zu sehen. Besonders nicht bei ,Jetset-Beate‘“, heißt es mit Blick auf das brisante Papier. Alleine im zweiten Quartal des Jahres verflog die Regierung einen Betrag in der Höhe von 1.122.102 Euro (siehe Grafik unten).