Kilde feiert seinen „Lieblingsmensch“ Mikaela

Mikaela Shiffrin feiert am Freitag Geburtstag und darf sich – in Schweden weilend – über liebe Glückwünsche von Partner Aleksander Aamodt Kilde freuen.
Zwei Fotos hat Kilde anlässlich dieses besonderen Feiertages für seine Partnerin Mikaela Shiffrin auf Instagram gestellt. Das erste zeigt eine strahlende Shiffrin im Sommer, die ihrem Liebsten offenbar süßes Gebäck anbietet.
„Alles Gute zum Geburtstag an meinen Lieblingsmenschen“, schreibt der Norweger dazu. Anschließend gibt es noch ein zweites Foto dazu. Dieses zeigt das Paar zusammen im Pool. Am Freitag feiert die US-Amerikanerin ihren 31. Geburtstag.
Allerdings liegt ihr Fokus derzeit auf dem sportlichen Wettkampf. Immerhin steht für die Gesamtweltcupführenden ein Rennwochenende im schwedischen Aare an.
