Besonderer Tag

Kilde feiert seinen „Lieblingsmensch“ Mikaela

Ski Alpin
13.03.2026 11:17
Aleksander Aamodt Kilde (links) feiert Mikaela Shiffrin.
Aleksander Aamodt Kilde (links) feiert Mikaela Shiffrin.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mikaela Shiffrin feiert am Freitag Geburtstag und darf sich – in Schweden weilend – über liebe Glückwünsche von Partner Aleksander Aamodt Kilde freuen. 

Zwei Fotos hat Kilde anlässlich dieses besonderen Feiertages für seine Partnerin Mikaela Shiffrin auf Instagram gestellt. Das erste zeigt eine strahlende Shiffrin im Sommer, die ihrem Liebsten offenbar süßes Gebäck anbietet.

Unbeschwerte Tage fernab der Skipisten.
Unbeschwerte Tage fernab der Skipisten.(Bild: Screenshot/Instagram_akilde)

„Alles Gute zum Geburtstag an meinen Lieblingsmenschen“, schreibt der Norweger dazu. Anschließend gibt es noch ein zweites Foto dazu. Dieses zeigt das Paar zusammen im Pool. Am Freitag feiert die US-Amerikanerin ihren 31. Geburtstag.

Aleksander Aamodt Kilde und seine Partnerin Mikaela Shiffrin
Aleksander Aamodt Kilde und seine Partnerin Mikaela Shiffrin(Bild: Screenshot/Instagram_akilde)

Allerdings liegt ihr Fokus derzeit auf dem sportlichen Wettkampf. Immerhin steht für die Gesamtweltcupführenden ein Rennwochenende im schwedischen Aare an. 

