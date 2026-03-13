„Egoistisch, albern!“ Russell-Spitze gegen Ferrari

Es geht um die starke Performance von Ferrari beim Start. Lewis Hamilton und Charles Leclerc hatten mit Rennbeginn durch ihre schnellen Starts sofort Positionen gutgemacht. Zum Verständnis: Der Vorteil von Ferrari ist hauptsächlich technischer Natur. Ein kleinerer Turbolader im Motor sorgt dafür, dass das sogenannte „Turboloch“ – eine Verzögerung bei der Beschleunigung – fast verschwindet. Hinzu kam in Melbourne, beim ersten Saisonrennen, eine Besonderheit der Strecke: Die Startlinie war nicht mit der Zeitmessungslinie identisch. Dadurch konnten Fahrer, die von weiter hinten starteten, ihre Batterie vor dem Start stärker aufladen als die Konkurrenz an der Spitze.