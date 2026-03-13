Stelzer zum Bund: „Heiße Luft füllt keine Tanks“

Der Spritpreis kennt derzeit nur eine Richtung – und zwar nach oben. Die Preise an den Zapfsäulen haben sich am Donnerstag nur wenig vom Fleck bewegt, bleiben aber auf hohem Niveau: Ein Liter Diesel kostete österreichweit im Schnitt 1,939 Euro und damit genauso viel wie am Vortag. Superbenzin verteuerte sich leicht auf durchschnittlich 1,739 Euro pro Liter – am Mittwoch lag der Preis noch bei 1,729 Euro. Das geht aus dem Spritpreisrechner der Regulierungsbehörde E-Control hervor.