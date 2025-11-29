So klimaUNfreundlich reiste Ministerin Gewessler

Die Frage, wie man am klimaunfreundlichsten zu einer Klimaschutzkonferenz reist, kann Leonore Gewessler, damals ausgerechnet als Ministerin für Umwelt zuständig, mit Leichtigkeit beantworten. Konkret geht es um ihren Baku-Trip (Aserbaidschan) im Zeitraum vom 9. bis 17. November 2024.