Die Cheops-Pyramide als immersive Experience!

Die Große Pyramide von innen erleben

Im Zentrum steht die Große Pyramide von Cheops: Gäste erkunden das Gizeh-Plateau sowie das Innere des monumentalen Bauwerks, darunter die Königs- und Königinnenkammer und sonst unzugängliche Korridore. Begleitet von einem virtuellen Ägyptologen vermittelt die Experience Einblicke in Architektur, Rituale und die Gesellschaft des Alten Ägyptens.