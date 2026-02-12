Die Cheops-Pyramide als immersive Experience!

Ab 13. März 2026 wird der Donauturm zum Tor ins Alte Ägypten: Mit „Die Cheops-Pyramide – Eine immersive Reise ins alte Ägypten“ feiert eine der weltweit erfolgreichsten Virtual-Reality-Experiences ihre Wien-Premiere. Tickets gibt es mit attraktivem BonusCard-Rabatt ab sofort im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Die Ausstellung ist die zweite immersive Produktion des Hauses und führt Besucherinnen und Besucher mithilfe modernster VR-Technologie rund 4.500 Jahre in die Vergangenheit.
Die Große Pyramide von innen erleben
Im Zentrum steht die Große Pyramide von Cheops: Gäste erkunden das Gizeh-Plateau sowie das Innere des monumentalen Bauwerks, darunter die Königs- und Königinnenkammer und sonst unzugängliche Korridore. Begleitet von einem virtuellen Ägyptologen vermittelt die Experience Einblicke in Architektur, Rituale und die Gesellschaft des Alten Ägyptens.
Wissenschaftlich fundiert und international erfolgreich
Ein Highlight ist die detailreich inszenierte Begräbnisprozession eines Pharaos sowie eine cineastische Flugsequenz über das antike Gizeh. Die preisgekrönte Experience wurde von Excurio in Zusammenarbeit mit dem Giza Project der Harvard University entwickelt und verbindet wissenschaftliche Genauigkeit mit immersivem Storytelling.
Nach großem internationalen Erfolg mit über zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern weltweit ist die rund 45-minütige VR-Experience nun erstmals in Österreich zu sehen.
Erkunden Sie die Große Pyramide auf einer atemberaubenden, immersiven VR-Reise.
Immersive Center Donauturm, Wien
ab 13. März 2026
ca. 45 Minuten Experience + Pre-Show
Tickets mit attraktivem BonusCard-Rabatt sind im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich
