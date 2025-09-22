Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen

Das erwarten sich die Steuerzahler ...

Aber ganz so einfach kann es sich Babler nicht machen. Die FPÖ nutzt das Mittel der parlamentarischen Anfrage, um jeden einzelnen Cent-Betrag aus ihm herauszukitzeln. Generalsekretär Michael Schnedlitz: „In Zeiten, in denen unsere hart arbeitenden Landsleute unter steigenden Preisen, höheren Abgaben, einer äußerst angespannten wirtschaftlichen Lage und einem Sparpaket der Regierung leiden, erwarten sich die Steuerzahler zu Recht, dass die Regierungsmitglieder mit gutem Beispiel vorangehen und mit Steuergeld sehr sorgsam umgehen und kein Vermögen für Auslandsreisen verschleudern.“