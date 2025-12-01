Xi will bei der Online-Zensur „das Schwert ziehen“

„Wir müssen uns trauen, das Schwert zu ziehen, solches Verhalten entschieden niederzuschlagen“ und die dahinter stehenden Profitinteressen zu treffen, sagte Xi dem Bericht zufolge. Das „Online-Ökosystem zu regulieren“, sei „eine wichtige Aufgabe beim Aufbau Chinas als Cyber-Macht“. Es gehe um die „Entwicklung und Sicherheit des Landes sowie die grundlegenden Interessen des Volkes“. Welche Maßnahmen dazu ergriffen werden sollen, sagte der chinesische Staatschef allerdings nicht.