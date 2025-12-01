Wenn der Glaube Berge versetzt

Und das ist nicht dem Zufall geschuldet, sondern einer wegweisenden Entscheidung, die der ÖFB vor dreieinhalb Jahren getroffen hat: Ralf Rangnick. Der Trainer als Game-Changer. Als Innovator, Motivator und Motor einer Einheit, die an sich glaubt und Berge versetzt, noch bevor die Hymne „Land der Berge“ überhaupt angestimmt wird. Ein Team, das nicht nur hoch steht, sondern auch hoch hinauswill. Im wahrsten Fußball-Sinn des Wortes.