Nach Unfall: Fußgängerin im Krankenhaus verstorben

In Faak am See (Kärnten) kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine 20-Jährige von einem Auto erfasst wurde – wir berichteten. Nun erlag sie im Spital ihren Verletzungen.
Ein 20-jähriger Autofahrer war am Samstag um 23.20 Uhr von Faak am See in Richtung Egg am See unterwegs, als es kurz vor dem Bahnhof Faak am See zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.
Verletzte ins Klinikum Klagenfurt gebracht
Nach Angaben der Landespolizeidirektion überquerte zur selben Zeit eine 20-Jährige die Straße – der Lenker erfasste die Fußgängerin. Rettungskräfte und ein Notarzt leisteten erste medizinische Versorgung und brachten die Verletzte anschließend ins Klinikum Klagenfurt.
Die 20-Jährige verstarb nun im Krankenhaus, wie eine Sprecherin des Klinikums bestätigte. Neben Rettungsdienst und Polizei stand auch die Freiwillige Feuerwehr Faak am See im Einsatz. Ein durchgeführter Alkomattest bei dem 20-jährigen Lenker verlief negativ.
