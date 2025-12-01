Austria in Not: Sarkaria-Diagnose fällt brutal aus

Die schlimmsten Befürchtungen rund um Austrias Manprit Sarkaria haben sich bestätigt. Der Offensivspieler zog sich beim Heimspiel gegen die WSG Tirol einen Kreuzbandriss zu, dazu sind auch das Seitenband und der Meniskus leicht beschädigt.
Das bestätigte ein MRT in der Privatklinik Döbling, dem Gesundheitspartner der Wiener. Der 29-Jährige wird in den nächsten Tagen operiert und fällt für den gesamten Rest der Saison aus.
Zweite Hiobsbotschaft
Für die Veilchen ist es bereits der zweite schwere Ausfall innerhalb weniger Tage. Erst in der vergangenen Woche hatte sich Stürmer Noah Botić im Training einen Knöchelbruch zugezogen und wird ebenfalls monatelang fehlen.
Ein doppelter Rückschlag und sportlich nun ein echter Härtetest für die Austria.
