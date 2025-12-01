Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweite Hiobsbotschaft

Austria in Not: Sarkaria-Diagnose fällt brutal aus

Bundesliga
01.12.2025 10:59
Austrias Manprit Sarkaria wurde mit einer Trage abtransportiert.
Austrias Manprit Sarkaria wurde mit einer Trage abtransportiert.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Die schlimmsten Befürchtungen rund um Austrias Manprit Sarkaria haben sich bestätigt. Der Offensivspieler zog sich beim Heimspiel gegen die WSG Tirol einen Kreuzbandriss zu, dazu sind auch das Seitenband und der Meniskus leicht beschädigt. 

0 Kommentare

Das bestätigte ein MRT in der Privatklinik Döbling, dem Gesundheitspartner der Wiener. Der 29-Jährige wird in den nächsten Tagen operiert und fällt für den gesamten Rest der Saison aus.

Zweite Hiobsbotschaft
Für die Veilchen ist es bereits der zweite schwere Ausfall innerhalb weniger Tage. Erst in der vergangenen Woche hatte sich Stürmer Noah Botić im Training einen Knöchelbruch zugezogen und wird ebenfalls monatelang fehlen.

Lesen Sie auch:
Lange Zwangspause für Noah Botic (re.)
Monatelange Pause
Hiobsbotschaft! Austria-Profi verletzt sich schwer
28.11.2025

Ein doppelter Rückschlag und sportlich nun ein echter Härtetest für die Austria.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
249.122 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
139.013 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
127.178 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Bundesliga
Zweite Hiobsbotschaft
Austria in Not: Sarkaria-Diagnose fällt brutal aus
Krone Plus Logo
Nach 0:1 gegen Sturm
Im Video: Hartbergs Schmid rechnet mit Schiris ab
Trotz nächster Pleite:
Rapid-Teilerfolg? „Schritt in richtige Richtung“
Emotionales Derby
Säumel nach Zittersieg: „Diese Liga ist verrückt“
Stimmen zum BL-Sonntag
Letsch: „Die Tabelle ist eigentlich eine Farce!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf