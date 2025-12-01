Norwegischer Staatsfonds stellt sich gegen Nadella

Zudem will der Fonds einen Aktionärsantrag unterstützen, der einen Bericht über die Risiken von Geschäften in Ländern mit erheblichen Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte fordert. Das Microsoft-Management hatte den Aktionären empfohlen, gegen diesen Antrag zu stimmen. Die Investoren des Konzerns sollen am 5. Dezember über die Anträge entscheiden.