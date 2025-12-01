Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Wettkampf verboten

Kortison machte Kärntner Schwimm-Ass wieder fit

Kärnten
01.12.2025 10:59
(Bild: GEPA)

Der Spittaler Heiko Gigler hatte zuletzt mit Lungenproblemen zu kämpfen. Bei der Behandlung setzte er auf Kortison, einen Arzneistoff, der gegen Entzündungen wirkt, häufig missbräuchlich zur Leistungssteigerung verwendet wird. Bei der Kurzbahn-EM in Polen hofft das Schwimm-Ass auf seine erste Einzel-Medaille. 

0 Kommentare

„Ein gebrauchtes Jahr bisher, eher negativ behaftet. Jetzt will ich einen guten Abschluss“, so Kärntens Schwimm-Ass Heiko Gigler vor der Kurzbahn-EM in Polen. Zuletzt hatte der 29-Jährige starke Probleme mit der Lunge. „Seit Ende September, bis in den November rein. Da habe ich sehr schwer Luft bekommen“, so der Spittaler.

Am Mittwoch geht es für Gigler mit den 100 m Lagen los.
Am Mittwoch geht es für Gigler mit den 100 m Lagen los.(Bild: GEPA)

„Beim Spray ist keine Gefahr“
Die Wunderwaffe, damit er fit zur EM reisen kann, heißt Kortison. Ein Arzneistoff, der gegen Entzündungen wirkt, häufig missbräuchlich zur Leistungssteigerung verwendet wird. „Prinzipiell wird unterschieden, ob man in einer Wettkampfphase ist oder nicht“, erzählt Gigler. „Aber ja, da ist man extrem vorsichtig. Ich habe mir alles vom Arzt genau erklären lassen. Es gibt auch Kortisontabletten, aber die waren kein Thema. Weil die Auswaschzeit zwei Wochen beträgt. Wir haben uns fürs Spray entschieden, da ist keine Gefahr. Man muss aber echt überall aufpassen.“

Lesen Sie auch:
Auch für den Ironman Austria ist weniger Geld vom Land Kärnten da. . .
Krone Plus Logo
Auch Ironman betroffen
Land Kärnten kürzt das Sportbudget um 500.000 Euro
25.11.2025

„Hoffentlich sind bei mir aller guten Dinge vier“
Los geht es für ihn am Mittwoch mit seiner Paradedisziplin 100 Meter Lagen, bei der er bei der Langbahn-EM 2024 in Belgrad in der Staffel Gold geholt hatte. In den Einzelbewerben reichte es noch nicht für Edelmetall, knapp dran war er aber: Sechster bei der WM 2024 in Ungarn und bei der EM 2023 in Rumänien. Fünfter bei der EM 2021 in Russland. „Das habe ich bereits alles verdrängt. Hoffentlich sind bei mir aller guten Dinge vier. Vier gewinnt, wäre natürlich noch besser“, lacht Gigler. 

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
249.122 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
139.013 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
127.178 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
Im Wettkampf verboten
Kortison machte Kärntner Schwimm-Ass wieder fit
Fahrplandrama
Zukünftig weniger Stopps in Wörthersee-Gemeinde
Im Herbst 2026
Erster Marathon rund um den Wörthersee ist fix!
Krone Plus Logo
Topscorer kennt ihn
NHL-Erfahrung! Neuer VSV-Coach soll Erfolg bringen
Krone Plus Logo
Welt-Aids-Tag
HIV-Patient: „Ich bin aus der Schlinge geschlüpft“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf