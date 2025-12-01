Kortison machte Kärntner Schwimm-Ass wieder fit

„Hoffentlich sind bei mir aller guten Dinge vier“

Los geht es für ihn am Mittwoch mit seiner Paradedisziplin 100 Meter Lagen, bei der er bei der Langbahn-EM 2024 in Belgrad in der Staffel Gold geholt hatte. In den Einzelbewerben reichte es noch nicht für Edelmetall, knapp dran war er aber: Sechster bei der WM 2024 in Ungarn und bei der EM 2023 in Rumänien. Fünfter bei der EM 2021 in Russland. „Das habe ich bereits alles verdrängt. Hoffentlich sind bei mir aller guten Dinge vier. Vier gewinnt, wäre natürlich noch besser“, lacht Gigler.