„Fight Club“ in China nun wieder mit Originalende

„Fight Club“ hat nun auch in China sein originales Ende zurück: Nach heftiger Kritik von Internetnutzern an besonders plumper Zensur strahlt die chinesische Streaming-Plattform Tencent Video den Kultfilm nun wieder im Original aus - samt zivilisationskritischer Schlussszene. Eben jene war in China im vergangenen Monat durch eine Art Epilog ersetzt worden, wonach die Polizei die Anschlagspläne des Filmhelden vereitelt habe.