Comeback und Verlobung! Slalom-Spezialist strahlt

Für den deutschen Ski-Profi Sebastian Holzmann ist zuletzt eine sportliche Leidenszeit zu Ende gegangen. Nach über einem Jahr verletzungsbedingter Pause gab er sein Weltcup-Comeback. Doch selbst dieses wurde schließlich zur Nebensache.
Ein Kreuzbandriss hatte den 32-Jährigen ein Jahr lang außer Gefecht gesetzt. In Levi konnte er schließlich erstmals wieder an einem Weltcup-Slalom teilnehmen. Am Ende verpasste der Deutsche den zweiten Durchgang, die Freude über das Comeback war aber riesig. Das große Ziel: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen.
Doch alle sportlichen Freuden rückten nun kurz in den Hintergrund. Denn es stand ein privater Meilenstein an. Holzmann hat sich nämlich mit seiner Freundin Sophie verlobt. Der Slalom-Spezialist und seine Liebste teilten ein Foto des Heiratsantrages. „Yes Yes Yes“ war dort zu lesen – bedeutet: bald läuten auch die Hochzeitsglocken!
