Comeback und Verlobung! Slalom-Spezialist strahlt

Ein Kreuzbandriss hatte den 32-Jährigen ein Jahr lang außer Gefecht gesetzt. In Levi konnte er schließlich erstmals wieder an einem Weltcup-Slalom teilnehmen. Am Ende verpasste der Deutsche den zweiten Durchgang, die Freude über das Comeback war aber riesig. Das große Ziel: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen.