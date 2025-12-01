Chipgigant Micron plant Mega-Fabrik in Hiroshima

Der US-Konzern Micron Technology will einem Medienbericht zufolge in Japan umgerechnet etwa 8,3 Milliarden Euro in den Bau einer Fabrik für KI-Halbleiter investieren.
Es gehe um ein Werk in Hiroshima, berichtete die Zeitung „Nikkei“ am Samstag unter Berufung auf Insider. In der Fabrik sollen demnach sogenannte HBM-Speicherchips gebaut werden, die bei Künstlicher Intelligenz (KI) wichtig sind.
Der Bau auf einem bestehenden Gelände solle im Mai beginnen, mit ersten Lieferungen werde für etwa 2028 geplant. Das japanische Wirtschaftsministerium werde für das Projekt umgerechnet bis zu 2,76 Milliarden Euro beisteuern. Eine Stellungnahme von Micron lag zunächst nicht vor.
