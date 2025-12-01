Vorteilswelt
Neuer Exportrekord

Südkorea profitiert massiv vom globalen Chip-Boom

Digital
01.12.2025 10:03
Eine Samsung-Chipfabrik in Südkorea (Symbolbild)
Eine Samsung-Chipfabrik in Südkorea (Symbolbild)(Bild: Samsung)

Südkoreas Exporte sind im November den sechsten Monat in Folge besonders kräftig wegen einer Rekordnachfrage nach Chips und eines starken Automobilgeschäfts gestiegen.

Wie am Montag aus Handelsdaten hervorging, legten die Ausfuhren der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,4 Prozent auf 61,04 Milliarden Dollar (52,8 Milliarden Euro) zu. Die Halbleiterexporte kletterten um 38,5 Prozent auf den Rekordwert von 17,26 Milliarden Dollar.

Automarkt atmet nach Zoll-Abkommen mit USA auf
Die Ausfuhren von Autos stiegen um 13,7 Prozent. Hier sorgte ein im November nach monatelangen Verhandlungen abgeschlossenes Handelsabkommen mit den USA für Klarheit über Zölle.

Die Handelsbilanz wies mit 9,7 Milliarden Dollar den höchsten Überschuss seit September 2017 auf. Die Importe erhöhten sich um 1,2 Prozent auf 51,30 Milliarden Dollar und blieben damit hinter den Erwartungen zurück. 

Die Lieferungen nach China stiegen um 6,9 Prozent, die in die südostasiatischen Länder um 6,3 Prozent. Die Exporte in die Europäische Union (EU) sanken hingegen um 1,9 Prozent. Trotz des starken Autogeschäfts gingen die Lieferungen in die USA insgesamt leicht um 0,2 Prozent zurück. Grund dafür waren Zölle auf Stahlprodukte, Maschinen und Autoteile.

Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
249.122 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
139.013 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
127.178 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
