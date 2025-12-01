Deutsche trotzen sogar dem Weihnachts-Einkauf

Verlauf bisheriger Einkaufs-„Höhepunkte“ nicht zufriedenstellend

Im November und Dezember fährt der Einzelhandel etwa ein Fünftel seines Jahresumsatzes ein, in vielen Branchen wie dem Spielwarenhandel sind es noch mehr. Die wichtigste Phase des Weihnachtsgeschäftes wurde am Freitag mit dem Black Friday eingeläutet, auf den das erste Adventwochenende folgte. Mit dem Verlauf zeigte sich der Einzelhandel nicht zufrieden. Es fehle der Schwung, so der HDE. In einer Umfrage berichteten 70 Prozent der Unternehmen von gesunkenen Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr. „Das Weihnachtsgeschäft startet jetzt in die heiße Phase, muss aber erst noch Fahrt aufnehmen“, so der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.