Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Verlorenes Jahr“

Deutsche trotzen sogar dem Weihnachts-Einkauf

Wirtschaft
01.12.2025 10:45
Eine Erholung der Wirtschaft ist in weite Ferne gerückt.
Eine Erholung der Wirtschaft ist in weite Ferne gerückt.(Bild: Gpoint Studio stock.adobe)

Obwohl wir uns derzeit in der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts befinden, wollen unsere deutschen Nachbarn den Euro dafür nicht springen lassen.

0 Kommentare

Die Kaufzurückhaltung unter den Verbrauchern hat im Dezember sogar etwas zugenommen. Ein Grund dafür dürfte die anhaltende Unsicherheit der Verbraucher sein: Deren Blick auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft fällt pessimistisch aus. „Zu beobachten ist eine Verschiebung vom Konsum hin zum Sparen“, hieß es vom Handelsverband Deutschland (HDE). Ihre Konjunkturerwartungen begaben sich auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2024.

Das Konsumbarometer fiel von 95,6 Punkten im November auf 95,2 Zähler im Dezember, teilte der HDE am Montag zu der Umfrage unter 1600 Personen mit. „Die Vorweihnachtszeit hat somit keinen positiven Effekt auf die Konsumlaune. Vielmehr ist das Jahr 2025 mit Blick auf die Verbraucherstimmung ein verlorenes Jahr, das keine Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung macht.“

Teuerung und Inflation machen vielen zu schaffen.
Teuerung und Inflation machen vielen zu schaffen.(Bild: Prostock-studio - stock.adobe.com)

Verlauf bisheriger Einkaufs-„Höhepunkte“ nicht zufriedenstellend
Im November und Dezember fährt der Einzelhandel etwa ein Fünftel seines Jahresumsatzes ein, in vielen Branchen wie dem Spielwarenhandel sind es noch mehr. Die wichtigste Phase des Weihnachtsgeschäftes wurde am Freitag mit dem Black Friday eingeläutet, auf den das erste Adventwochenende folgte. Mit dem Verlauf zeigte sich der Einzelhandel nicht zufrieden. Es fehle der Schwung, so der HDE. In einer Umfrage berichteten 70 Prozent der Unternehmen von gesunkenen Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr. „Das Weihnachtsgeschäft startet jetzt in die heiße Phase, muss aber erst noch Fahrt aufnehmen“, so der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Lesen Sie auch:
54 Prozent der Österreicher machen Weihnachtseinkäufe Spaß - das ist der höchste Wert seit 2014. ...
Teuerung schlägt zu
So viel geben Österreicher noch für Geschenke aus
21.11.2025
Gespendet wird weiter
Jeder dritte Österreicher spart bei den Geschenken
12.11.2025

Der Verband hat 300 Unternehmen befragt. Mehr als 60 Prozent der Händler berichteten demnach mit Blick auf die letzte Novemberwoche von schwachen Geschäften, zufrieden zeigte sich knapp ein Viertel. Positiv liefen die Absätze in den Bereichen Spielwaren, Uhren, Schmuck sowie Unterhaltungselektronik. Beliebt waren in der Woche vor dem ersten Advent auch Winterbekleidung und warme Schuhe, Sportbekleidung und Gutscheine. Insgesamt erwartet der Einzelhandel für das diesjährige Weihnachtsgeschäft einen Umsatz von 126,2 Mrd. Euro. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,5 Prozent.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
249.122 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
139.013 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
127.178 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wirtschaft
„Krone“-Gastkommentar
Wenn der Glaube Berge versetzt
„Verlorenes Jahr“
Deutsche trotzen sogar dem Weihnachts-Einkauf
Anleger scheuen Risiko
Bitcoin-Kurs gibt zu Wochenbeginn kräftig nach
Kosten: 8,3 Mrd. Euro
Chipgigant Micron plant Mega-Fabrik in Hiroshima
Neuer Exportrekord
Südkorea profitiert massiv vom globalen Chip-Boom
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf