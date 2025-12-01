Vorteilswelt
Zu Lieblingsverein?

Schon im Jänner: Mourinho will Bayern-Allrounder

Fußball International
01.12.2025 09:59
Jose Mourinho hat seinen Blick in Richtung München gerichtet.
Jose Mourinho hat seinen Blick in Richtung München gerichtet.(Bild: EPA/MIGUEL A. LOPES)

Benfica-Trainer Jose Mourinho hat ein Auge auf Bayern-Allrounder Raphael Guerreiro geworfen. Demnach möchte er seinen Landsmann bereits im Jänner nach Lissabon locken. Doch es gibt gleich zwei Haken ... 

0 Kommentare

Laut „A Bola“ soll Mourinho vor allem die Flexibilität des Bayern-Kickers schätzen. Am liebsten würde er ihn deshalb schon ab Jänner in seiner Mannschaft haben. Was diesem Plan in die Karten spielt: Guerreiro gilt als Fan von Benfica und soll sich gut vorstellen können, für seinen Lieblingsverein zu spielen.

Raphael Guerreiro
Raphael Guerreiro(Bild: AFP or licensors)

Doch es gibt gleich zwei Haken an der Sache. Erstens: Die Bayern sollen nicht planen, den vielseitigen Portugiesen im Jänner ziehen zu lassen. Immerhin gilt der Kader der Münchner weiterhin als ziemlich dünn besetzt – gerade hinsichtlich des dann anstehenden intensiven Frühjahrs. 

Vertrag in München läuft aus
Allerdings läuft sein Vertrag im Sommer aus – vielleicht könnte man mit dem nötigen finanziellen Anreiz im Jänner also doch etwas bewegen. Doch man ist im Werben um den 31-Jährigen offenbar nicht alleine. Mehrere Klubs sollen den Linksverteidiger, der auch im Mittelfeld spielen kann, auf dem Zettel haben. 

Besonders Juventus Turin soll demnach seine Fühler nach Guerreiro ausgestreckt haben. Gut möglich, dass die Italiener am Ende mit einem lukrativen Vertragsangebot dazwischengrätschen würden. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
