1. Dezember: Handschuhe von Patrick Pentz gewinnen

Tag eins des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Im ersten Türchen versteckt sich ein Paar signierte matchgetragene Tormannhandschuhe von ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz! Wie kannst du gewinnen – ganz einfach: folge uns auf Instagram, like den Beitrag, markiere drei Personen, denen du diesen Gewinn ebenso gönnst. Die Gewinner werden dann per Zufallsgenerator gezogen. Wir wünschen einen besinnlichen Advent – mit sportkrone.at wird er auch unvergesslich!