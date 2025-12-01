„Frida“ startet: Online zum Kinderbetreuungsplatz

Koordinatoren stehen bereit

Für einen reibungslosen Start steht die Frida-Hotline am Montag ab 7 Uhr zur Verfügung. Unter 0512/508 7723 nehmen die Koordinatoren Fragen und Anliegen entgegen. Die Fachkräfte bringen sich aber auch nach Ende der Anmeldefrist ein: Sie vermitteln dann, wenn der Gesamtbedarf in einer Einrichtung nicht gedeckt werden kann.