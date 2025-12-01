Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statt Papieranmeldung

„Frida“ startet: Online zum Kinderbetreuungsplatz

Tirol
01.12.2025 09:00
Die Plätze in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort werden über die Anmeldeplattform Frida ...
Die Plätze in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort werden über die Anmeldeplattform Frida vergeben.(Bild: Land Tirol/Simon Rainer)

Anmeldungen für Kinderkrippe, Kindergarten und Hort in Tirol sind ab Montag nur noch online möglich über die Plattform „Frida“. Bildungs-Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) spricht von einem „Meilenstein“. Eine Hotline wurde vorsorglich eingerichtet.

0 Kommentare

Ab heute, Montag, steht erstmals die neue digitale Anmeldeplattform Frida zur Verfügung. Sei es Kinderkrippe, Kindergarten oder eine Hortbetreuung – Eltern und Erziehungsberechtigte können für das Betreuungsjahr 2026/2027 ihren Bedarf für Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsplätze einmelden. Grund zur Eile besteht nicht: Die Anmeldung ist bis 31. Jänner nächsten Jahres möglich.

Kein „First-come-first-served“-Prinzip
Zudem spielt auch der Anmeldezeitpunkt innerhalb der Anmeldefrist keine Rolle – es gibt kein „First-come-first-served“-Prinzip. Die Plattform auf dem Digital Service Tirol ist über www.tirol.gv.at/frida erreichbar. Die Webseite bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Kontaktmöglichkeiten, einen englischsprachigen Folder, FAQs und Ausfüllhilfen.

Zitat Icon

Mit dieser Plattform schaffen wir ein modernes, faires und übersichtliches System, das die Anmeldung für Kinderbildung und Kinderbetreuung erleichtert.

Bildungslandesrätin Cornelia Hagele

Bild: Christof Birbaumer

Koordinatoren stehen bereit
Für einen reibungslosen Start steht die Frida-Hotline am Montag ab 7 Uhr zur Verfügung. Unter 0512/508 7723 nehmen die Koordinatoren Fragen und Anliegen entgegen. Die Fachkräfte bringen sich aber auch nach Ende der Anmeldefrist ein: Sie vermitteln dann, wenn der Gesamtbedarf in einer Einrichtung nicht gedeckt werden kann.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Digitale Lösung
Plattform „Frida“ hilft bei Kinderbetreuung
07.10.2025

ID Austria wird benötigt
„Frida ist ein Meilenstein auf unserem Weg zur Umsetzung des Rechts auf Vermittlung eines Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsplatzes“, betont Bildungs-LR Cornelia Hagele, „Eltern wissen jederzeit, wie es um ihre Anmeldung steht. Und Gemeinden sowie Erhalter können die Platzvergabe effizienter und transparenter abwickeln.“ Für die Anmeldung wird die ID Austria benötigt. 

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
248.178 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
129.701 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
125.185 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf