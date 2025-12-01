„Frida“ startet: Online zum Kinderbetreuungsplatz

Anmeldungen für Kinderkrippe, Kindergarten und Hort in Tirol sind ab Montag nur noch online möglich über die Plattform „Frida“. Bildungs-Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) spricht von einem „Meilenstein“. Eine Hotline wurde vorsorglich eingerichtet.
Ab heute, Montag, steht erstmals die neue digitale Anmeldeplattform Frida zur Verfügung. Sei es Kinderkrippe, Kindergarten oder eine Hortbetreuung – Eltern und Erziehungsberechtigte können für das Betreuungsjahr 2026/2027 ihren Bedarf für Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsplätze einmelden. Grund zur Eile besteht nicht: Die Anmeldung ist bis 31. Jänner nächsten Jahres möglich.
Kein „First-come-first-served“-Prinzip
Zudem spielt auch der Anmeldezeitpunkt innerhalb der Anmeldefrist keine Rolle – es gibt kein „First-come-first-served“-Prinzip. Die Plattform auf dem Digital Service Tirol ist über www.tirol.gv.at/frida erreichbar. Die Webseite bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Kontaktmöglichkeiten, einen englischsprachigen Folder, FAQs und Ausfüllhilfen.
Mit dieser Plattform schaffen wir ein modernes, faires und übersichtliches System, das die Anmeldung für Kinderbildung und Kinderbetreuung erleichtert.
Bildungslandesrätin Cornelia Hagele
Bild: Christof Birbaumer
Koordinatoren stehen bereit
Für einen reibungslosen Start steht die Frida-Hotline am Montag ab 7 Uhr zur Verfügung. Unter 0512/508 7723 nehmen die Koordinatoren Fragen und Anliegen entgegen. Die Fachkräfte bringen sich aber auch nach Ende der Anmeldefrist ein: Sie vermitteln dann, wenn der Gesamtbedarf in einer Einrichtung nicht gedeckt werden kann.
ID Austria wird benötigt
„Frida ist ein Meilenstein auf unserem Weg zur Umsetzung des Rechts auf Vermittlung eines Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsplatzes“, betont Bildungs-LR Cornelia Hagele, „Eltern wissen jederzeit, wie es um ihre Anmeldung steht. Und Gemeinden sowie Erhalter können die Platzvergabe effizienter und transparenter abwickeln.“ Für die Anmeldung wird die ID Austria benötigt.
