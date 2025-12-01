Urlauber beim Après-Ski Flasche über Kopf gezogen

Brutalo-Attacke beim Après-Ski im Tiroler Wintersport-Mekka Ischgl: Ein unbekannter Täter zog einem Belgier eine Flasche über den Kopf. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vom Angreifer fehlt noch jede Spur.
Mit Start der Wintersaison wird es jetzt auch wieder vermehrt zu Après-Ski-Exzessen und Schlägereien kommen. Leider! Einen ersten Vorgeschmack gab es am Sonntagabend in einem Lokal in Ischgl.
Mit Glasflasche im Gesicht verletzt
Ein 41-jähriger Belgier geriet plötzlich ins Visier eines unbekannten Angreifers. Warum, und ob es im Vorfeld etwa zu einer Auseinandersetzung gekommen war, die letztlich eskalierte, ist derzeit noch nicht bekannt.
Das Opfer wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert.
Ermittler von der Polizei
Der Unbekannte griff den 41-Jährigen jedenfalls gegen 19.40 Uhr mit einer Glasflasche an. Das Opfer erlitt durch die Attacke erhebliche Verletzungen im Gesicht. Der Belgier wurde von der alarmierten Rettung vor Ort erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus Zams gebracht.
Fahndung nach Täter läuft
Vom Angreifer fehlt bis dato jede Spur – er konnte nach der Tat untertauchen. Entsprechende Ermittlungen sind im Gange.
