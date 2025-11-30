Start in Galerie: Jeder fängt einmal klein an

Wer sich als Kunstsammler etablieren will, braucht die nötigen finanziellen Mittel dazu. Zumindest bisher. Denn die Salzburger Galeristin Anna Fierlinger will vor allem jungen Menschen den Einstieg in das Sammeln von Kunstwerken mit einer einfachen Idee erleichtern. „Wir stellen zwar Originale aus, aber drucken die Sujets der Bilder auch als limitierte und signierte Poster-Editionen. Sie sind um einiges preiswerter als die Originalbilder und sind bereits ab 49 Euro erhältlich“, erklärt Galeristin Anna Fierlinger.