Lungauer Gartenhaus wird zur begehbaren Krippe

Eine Zederhauser Familie baut in ihrem Garten traditionelles Dorfleben mit mehr als 100 Figuren in Form einer Krippe auf. Die Figuren sind großteils selbst gefertigt. Auch heuer haben sich schon wieder jede Menge Besucher angesagt.
Die Adventzeit ist Hochsaison für die Krippenbauer: In Zederhaus wächst ein Kunstwerk in besonderer Umgebung von Jahr zu Jahr. Dann, wenn lustige Grillabende längst vorbei sind, wird ein privates Gartenhäuschen zur begehbaren Krippenlandschaft mit mehr als hundert Figuren und Tieren umfunktioniert.
In der Familie hat jeder seine Aufgabe: „Die Mama gestaltet die Figuren, näht dafür alles selbst“, schildert Harald Pfeifenberger, der selbst für die Elektrik zuständig ist. 35 Figuren wurden von Johanna mit Liebe zum Detail gestaltet, weitere zugekauft. Und sein Vater Anton baut zwischen den kleinen Advent-Hütten die Landschaft mit Steinen, viel Moos und Zweigen auf. Zu sehen ist typisches Dorfleben, verschiedene Berufe wie Bauer oder Schmied oder die Tierwelt von Bienen bis zu Ochs und Esel. Herzstück ist die klassische Jesukrippe.
Der Aufbau der begehbaren Krippe dauert rund drei Wochen. Start ist das erste Adventwochenende. Angesagt haben sich verschiedene Fans, von Schulkindern bis zu Hotelgästen oder Nachbarn. Die Familie lädt jeden, der Interesse hat, ein, einen Blick auf das Kunstwerk zu werfen. Geöffnet ist immer, der Garten schön beleuchtet. Pfeifenberger: „Nur in der Nacht sperren wir zu.“
