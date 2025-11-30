Lungauer Gartenhaus wird zur begehbaren Krippe

In der Familie hat jeder seine Aufgabe: „Die Mama gestaltet die Figuren, näht dafür alles selbst“, schildert Harald Pfeifenberger, der selbst für die Elektrik zuständig ist. 35 Figuren wurden von Johanna mit Liebe zum Detail gestaltet, weitere zugekauft. Und sein Vater Anton baut zwischen den kleinen Advent-Hütten die Landschaft mit Steinen, viel Moos und Zweigen auf. Zu sehen ist typisches Dorfleben, verschiedene Berufe wie Bauer oder Schmied oder die Tierwelt von Bienen bis zu Ochs und Esel. Herzstück ist die klassische Jesukrippe.