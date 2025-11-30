Wildes und würdiges Treiben beim Krampus-Jubiläum

Der Gnigler Krampuslauf feierte gestern Abend seine 50. Ausgabe. Der Andrang übertraf die Erwartungen der Organisatoren bei weiten: 14.000 Zuschauer strömten zu den finsteren Gesellen. Die Krampusse zauberten beim Jubiläumslauf Jung und Alt sogar Lächeln in die Gesichter.
Was für ein Spektakel! 54 Krampuspassen waren gestern Abend zum traditionellen Gnigler Krampuslauf gekommen. Die zotteligen Stars des Abends genossen das wilde Treiben in vollen Zügen und begeisterten 14.000 Zuschauer. Ein überaus würdiger Rahmen für den größten Lauf des Landes, der am Samstag zum 50. Mal stattfand.
„Es war wirklich ein Wahnsinn“, sagte Organisator Hannes Brugger nach dem Lauf. Überwältigt von den freudestrahlenden Gesichtern war der Obmann der „Altgnigler“ beinahe außer sich: „Ich bin immer glücklich, wenn es friedlich über die Bühne geht und die Gruppen und Zuschauer auch noch Spaß haben.“
Auch kommendes Jahr werden wieder etliche Krampusgruppen nach Gnigl kommen, um Jung und Alt das Fürchten zu lehren. Und es wird ein Fest werden, selbst wenn es kein Jubiläum zu feiern gibt. MK
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.