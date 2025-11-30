Vorteilswelt
50. Lauf in Gnigl

Wildes und würdiges Treiben beim Krampus-Jubiläum

Salzburg
30.11.2025 09:30
Ein würdiges Fest: Der Jubiläumslauf in Gnigl zog an die 14.000 Besucher an
Ein würdiges Fest: Der Jubiläumslauf in Gnigl zog an die 14.000 Besucher an(Bild: Markus Tschepp)

Der Gnigler Krampuslauf feierte gestern Abend seine 50. Ausgabe. Der Andrang übertraf die Erwartungen der Organisatoren bei weiten: 14.000 Zuschauer strömten zu den finsteren Gesellen. Die Krampusse zauberten beim Jubiläumslauf Jung und Alt sogar Lächeln in die Gesichter. 

0 Kommentare

Was für ein Spektakel! 54 Krampuspassen waren gestern Abend zum traditionellen Gnigler Krampuslauf gekommen. Die zotteligen Stars des Abends genossen das wilde Treiben in vollen Zügen und begeisterten 14.000 Zuschauer. Ein überaus würdiger Rahmen für den größten Lauf des Landes, der am Samstag zum 50. Mal stattfand.

Mehr als 1000 Krampusse waren am Samstagabend im Salzburger Stadtteil Gnigl mit dabei.
Mehr als 1000 Krampusse waren am Samstagabend im Salzburger Stadtteil Gnigl mit dabei.(Bild: Markus Tschepp)
Von den Kleinsten bis zu den alten Hasen – alle lehrten fallweise das Fürchten.
Von den Kleinsten bis zu den alten Hasen – alle lehrten fallweise das Fürchten.(Bild: Markus Tschepp)

„Es war wirklich ein Wahnsinn“, sagte Organisator Hannes Brugger nach dem Lauf. Überwältigt von den freudestrahlenden Gesichtern war der Obmann der „Altgnigler“ beinahe außer sich: „Ich bin immer glücklich, wenn es friedlich über die Bühne geht und die Gruppen und Zuschauer auch noch Spaß haben.“

Auch kommendes Jahr werden wieder etliche Krampusgruppen nach Gnigl kommen, um Jung und Alt das Fürchten zu lehren. Und es wird ein Fest werden, selbst wenn es kein Jubiläum zu feiern gibt. MK

Salzburg

