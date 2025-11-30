Wildes und würdiges Treiben beim Krampus-Jubiläum

„Es war wirklich ein Wahnsinn“, sagte Organisator Hannes Brugger nach dem Lauf. Überwältigt von den freudestrahlenden Gesichtern war der Obmann der „Altgnigler“ beinahe außer sich: „Ich bin immer glücklich, wenn es friedlich über die Bühne geht und die Gruppen und Zuschauer auch noch Spaß haben.“