Zum Gegner-Jubiläum entglitt Wals der Ringer-Titel

Leidenschaft bis zum Schluss

Würde der stolze Rekordmeister aus Wals im Freistil den Kampf noch drehen? Trotz Krankheits- und Verletzungsmisere ließ die sportliche Führung um Florian Marchl und Trainer Matthias Außerleitner nichts unversucht. Selbst Olympia-Silbergewinner Givi Matcharashvili schlankte unter 100 Kilo ab, um eine Klasse niedriger anzutreten. Doch: Weil der die ganze Woche kranke Cikel nach 3:0 geschultert wurde und sichere Punkte abgab, nahm das Unheil seinen Lauf. „Und dann fällt in der Szene auch noch das Video für den Gegenbeweis aus. Aus unserer Sicht war er nicht eindeutig geschultert. Da kommt halt alles zusammen. Ein Umfaller reicht eben, wenn es so eng ist“, seufzte Trainer Außerleitner. Als Huber Saurwein 0:3 unterlag, war alles entschieden. Marchl und Mago Bektemirov konnten nur mehr verkürzen. Das 24:23 war am Ende zu wenig, Inzing bejubelte mit gesamt 48:45 den Titel.