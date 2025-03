Finnische Schenkung an das Salzburg Museum

Der Grund für die Schenkung ist ein ganz besonderer: Im Mai letzten Jahres nahm die finnische Firma Wärtsilä Kontakt mit Salzburg Museum auf und bot zwei Öl-Skizzen von Hans Makart als Geschenk an. In der Geburtsstadt des Malers und eingebettet in die Expertise des Salzburg Museum würden die Werke ihren idealen Platz finden, so die Überlegung der Finnen.