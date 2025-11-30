Vorteilswelt
Hoffnung in Salzburg:

„Mehr Miteinander, damit wieder etwas weitergeht“

Salzburg
30.11.2025 06:00
Der Advent wird von vielen vor allem für eine schöne Zeit mit Familie und Freunden genutzt.
Der Advent wird von vielen vor allem für eine schöne Zeit mit Familie und Freunden genutzt.(Bild: Andreas Tröster)

Zurücklehnen, Freunde treffen und Weihnachtsfilme als Rezept für Ruhe  Neben dem Backen und Genießen haben Wunschzettel jetzt Hochsaison   „Krone“-Frage an die Salzburger: Und was sollten die Politiker jetzt tun?

0 Kommentare

Advent – die Zeit der Ruhe und Besinnung. Zumindest theoretisch. Tatsächlich sieht das oft anders aus. Vor allem, wenn es politisch gerade drunter und drüber geht. Die „Krone“ hat sich selbst umgehört.

Zitat Icon

Ganz oben steht der Wunsch nach einer sicheren, fairen und lebenswerten Zukunft für Junge – mit guten Chancen in Bildung und Beruf.

Chiara Netzker

Bild: Roland Holitzky

Zitat Icon

Von der Politik wünsche ich mir gegenseitigen Respekt und gegenseitiges Zuhören – mit einem gegenseitigen Verständnis für die jeweils anderen.

Ludwig Leeb

Bild: Andreas Tröster

„Früher war der Advent immer ein Stress, weil ich in der Gastronomie gearbeitet habe – da ist es dahingegangen“, erzählt Gerold Scheucher. Seit seiner Pension, könne er diese Zeit richtig genießen. Stress hat auch Hannelore Waldmann: „Ich habe einen Haufen vor und muss backen.“ Benjamin Westhauser will heuer eher zur Ruhe kommen, das Jahr Revue passieren lassen.“

Zitat Icon

Für die Politiker ist es schwierig. Was sollen sie machen, wenn kein Geld da ist? Aber sie können mit dem Geld ja auch nicht umgehen.

Hannelore Waldmann

Bild: Andreas Tröster

Zitat Icon

Ich wünsche mir, dass die Politik wieder mehr miteinander macht und sich nicht jeder selbst für den Allergrößten hält, sondern auf andere hört.

Benjamin Westhauser

Bild: Andreas Tröster

Zitat Icon

Wenn ich einen Wunschzettel an die Politik hätte, würde ganz oben stehen, dass sie mehr auf unsere Salzburger schauen sollen.

Bastian Promegger

Bild: Andreas Tröster

Für Ludwig Leeb spielte der Advent bisher keine große Rolle, aber ihm gefallen die Weihnachtsmärkte – vor allem in Salzburg. Dana Feiger möchte sich heuer einfach positiv überraschen lassen und schauen, was sich ergibt. Chiara Netzker setzt ebenfalls auf Vorfreude: „Ich will genießen, backen, Glühwein trinken und Weihnachtsfilme schauen.“

Zitat Icon

Ich wünsche mir, dass die Politik irgendwann einmal was weiterbringt. Denn das wird schon lächerlich. Zur Zeit kommt mir vor, dass es retour geht.

Gerold Scheucher

Bild: Andreas Tröster

Zitat Icon

Die Politik sollte einmal zusammenhalten – egal, von welcher Partei. Es müssten sich alle zusammensetzen und Sinnvolles besprechen.

Wilhelm Decker

Bild: Andreas Tröster

Zitat Icon

Auf meinem Wunschzettel an die Politik würde ganz oben mehr gegenseitiger Respekt stehen und gleich dahinter ein besserer Öffi-Ausbau.

Dana Feiger

Bild: Andreas Tröster

Doch so besinnlich wird es für viele in der aktuell aufgeheizten politischen Stimmung nicht bleiben. Von Politikern wünscht sich Hannelore Waldmann besseres Wirtschaften. „Aber die können ja nicht mit Geld umgehen.“ Gerold Scheucher hofft, dass Politiker „irgendwann wieder etwas weiterbringen.“ Ähnlich sieht das Wilhelm Decker. Er wünscht sich Zusammenhalt – „egal, von welcher Partei“.

Für Ludwig Leeb soll es in der Politik um gegenseitigen Respekt und Verständnis gehen. Dana Feiger sieht das ähnlich, hofft aber auch auf bessere Öffis. Bastian Promegger will, „dass die Politik mehr auf unsere Salzburger schaut“. Während Chiara Netzker auf eine sichere, faire und lebenswerte Zukunft für junge Menschen hofft.

Salzburg

