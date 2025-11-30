„Mehr Miteinander, damit wieder etwas weitergeht“

„Früher war der Advent immer ein Stress, weil ich in der Gastronomie gearbeitet habe – da ist es dahingegangen“, erzählt Gerold Scheucher. Seit seiner Pension, könne er diese Zeit richtig genießen. Stress hat auch Hannelore Waldmann: „Ich habe einen Haufen vor und muss backen.“ Benjamin Westhauser will heuer eher zur Ruhe kommen, das Jahr Revue passieren lassen.“