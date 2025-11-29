Im Nonnen-Streit soll jetzt Rom entscheiden

Das Dikasterium, das weltweit für Orden zuständig sei, werde dann die nächsten Schritte setzen und sagen, wie es weitergeht, erklärte Harald Schiffl. „Als übergeordnete Behörde kann es alle Entscheidungen treffen.“ Welche Entscheidungen das sein könnten, könne er nicht sagen, antwortete Schiffl auf die Frage, mit welchen Konsequenzen die drei Nonnen zu rechnen haben, nachdem sie das Angebot des Propstes am Freitag abgelehnt hatten. Das Dikasterium für die Institute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens ist eine Zentralbehörde der Römischen Kurie.