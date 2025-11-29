„Kann man so stehen lassen“

Gut Tempo habe der Deutsche Julian Schmid in der zweiten Runde gemacht. Am Ende musste sich der 25-jährige Rettenegger 43,9 Sekunden hinter Sieger Lamparter und 11,2 Sekunden hinter Schmid mit dem dritten Rang begnügen. Für den strahlenden Dritten aber halb so wild: „Am Schluss war er einfach besser, aber das darf man auch so stehen lassen.“ Der zweite Podestplatz in seiner Weltcup-Karriere nach seiner Premiere im Jänner 2023 in Otepää (Estland) bedeutet ihm sehr viel: „Das ist genau einer der Tage, für die man den Sport macht. Ich bin super happy.“