Auto rauchte stark: Somalier von Polizei gestoppt

Die Polizei wurde wegen der Rauchentwicklung und lautem Knattern am Samstag in den frühen Morgenstunden auf das Fahrzeug aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass die Auspuffanlage des Autos durch ein einfaches Rohr ohne Schalldämpfer und auch ohne Dieselpartikelfilter ersetzt worden war. Auch ein Reifen war stark beschädigt.