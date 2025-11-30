Auto rauchte stark: Somalier von Polizei gestoppt

Die Polizei stoppte am Samstag in Salzburg-Lehen einen Pkw mit polnischem Kennzeichen, der stark rauchte. Der Lenker, ein Somalier, hatte die Rostlaube, die mehrere Sicherheitsmängel aufwies, erst vor kurzem gekauft. Er wird angezeigt.
Die Polizei wurde wegen der Rauchentwicklung und lautem Knattern am Samstag in den frühen Morgenstunden auf das Fahrzeug aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass die Auspuffanlage des Autos durch ein einfaches Rohr ohne Schalldämpfer und auch ohne Dieselpartikelfilter ersetzt worden war. Auch ein Reifen war stark beschädigt.
Dem Lenker, einem 25-jährigen Somalier, war die Rostlaube erst vor einigen Wochen von einem privaten Verkäufer angedreht worden. Ihm wurden die Kennzeichentaferl abgenommen. Eine Anzeige folgt nun.
