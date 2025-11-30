Videos für richtiges Handeln beim Lawinenabgang

Eine junge Gruppe von Bergführern will mit einem Online-Training für Wintersportler schon im Sommer vorsorgen. Interaktive Videos sollen das ganze Jahr über eine wichtige Ergänzung zum Lawinenkurs für Tourengeher sein.
Erste Lawinen im noch jungen Winter haben schon für Einsätze und tragische Ausgänge gesorgt. Zuletzt endete ein Abgang samt Großeinsatz im Stubaital glimpflich. Der Alpenverein warnt jedoch vor der angespannten Lage im freien Gelände.
Einfache Möglichkeit zum Auffrischen
Für die einen ist das Risikoszenario, das sich mit den teils ergiebigen Schneefällen der letzten Tage aufgebaut hat, oft noch wenig einschätzbar. Bei anderen hat sich über den Sommer das Wissen über Schnee- und Lawinenkunde verflüchtigt. Eine einfache Möglichkeit zur Auffrischung des Wissens und zur Fehlervermeidung will eine junge Salzburger Bergführer-Gruppe gefunden haben.
Die Bergführer von Adventurelab wollen mittels Videos aus der Ich-Perspektive das Üben für den Ernstfall an 365 Tagen im Jahr möglich machen. Gemeinsam mit der Firma Schneewise haben sie ein Online-Trainingsmodul entwickelt. „Sicherheit am Berg beginnt nicht erst dort“, sagt Dominik Trimmel. Schon zu Hause am Computer können Wintersportler mit der Online-Lernhilfe ihr Können auffrischen und vertiefen.
Trimmel: „Gewisse Fehler häufen sich in den Kursen“
Mit interaktiven Videos, die richtiges Sondieren von Verschütteten oder Reanimationstechnik erklären, wollen sie die wichtigsten Schritte der Verschüttetensuche einfach wiederhol- und erlebbar machen. „Wir haben bei unseren Kursen gemerkt, dass sich gewisse Fehler häufen“, sagt der 32-Jährige. Das digitale Training empfiehlt der Bergführer nur in Kombination mit echter Praxis im Schnee.
Viele alpine Organisationen bieten diese an. Auch mit seinen Kollegen von Adventurelab – neben dem Niederösterreicher, der in Salzburg lebt, sind dies Erich Wieland, Stefan Voitl und Felix Schwaiger – bietet er Lawinenkurse an. Ab Jänner 2026 gibt es wieder eintägig Lawinenkurse und vertiefende dreitägige Seminare in Kolm-Saigurn.
