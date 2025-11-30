Videos für richtiges Handeln beim Lawinenabgang

Einfache Möglichkeit zum Auffrischen

Für die einen ist das Risikoszenario, das sich mit den teils ergiebigen Schneefällen der letzten Tage aufgebaut hat, oft noch wenig einschätzbar. Bei anderen hat sich über den Sommer das Wissen über Schnee- und Lawinenkunde verflüchtigt. Eine einfache Möglichkeit zur Auffrischung des Wissens und zur Fehlervermeidung will eine junge Salzburger Bergführer-Gruppe gefunden haben.