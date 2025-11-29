„Red Bull Salzburg nicht mehr das Nonplusultra“

„Gegen Red Bull Salzburg zu spielen, ist immer besonders“

Apropos Familie: Die Eltern nehmen die Reise vom Pongau ins Ländle auf sich und drücken den Brüdern gegen die Bullen die Daumen. Der amtierende Vizemeister ist sowohl für Fabio als auch für Sandro der Heimatverein. Erstgenannter (33 Jahre alt) war lange bei Red Bull Salzburg und dem FC Liefering als Trainer aktiv, sein jüngerer Bruder gewann 2017 die Youth League mit dem Bullen-Nachwuchs. „Gegen Salzburg zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Auch wenn ich mittlerweile schon oft gegen sie gespielt habe“, sagt Sandro.