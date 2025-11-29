„Es ist ein Privileg, so ein Event auszurichten“

Knapp 90 Leute helfen mit, alles für 1.500 Zuschauer aufzubereiten. „Fürs Finale buchen wir zwei Event-Techniker, der Rest sind alles Ehrenamtliche“, verrät Obmann Philipp Crepaz. Die Chefs alleine kommen auf zwei Arbeitswochen à 40 Stunden. Samt Helfern häufen sich knapp 2.500 freiwillig geleistete Arbeitsstunden an. Natürlich gilt: „Wenn man einmal den Standard hebt, fährt man nicht einfach wieder runter“, grinst Haager. Damit heute (Einlass ab 18 Uhr) alles reibungslos abläuft, wurden am Freitag neben etlichen Kilometern an Kabeln 1.400 Bühnenteile und Extrasitze verbaut. „Heuer kommen noch 50 neue V.I.P.-Sitze dazu. Außerdem haben wir 40 Laufmeter digitale Bandenwerbung. Das alles gibt’s sonst nur bei Weltmeisterschaften“, weiß Haager. Doch: So lockt man eben auch Prominenz an wie einst Schirmherr Franz Beckenbauer. „Deshalb lässt es sich gut vermarkten. Es ist ein echtes Privileg, so ein Event auszurichten“, sagt Crepaz.