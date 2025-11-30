Alkolenker saß mit knapp zwei Promille am Steuer

Sturzbetrunken saß ein Autofahrer in Neukirchen am Steuer. Die Polizei stoppte ihn. Er hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut.
Der Einheimische hatte am Freitag viel zu tief ins Glas geschaut. Er saß schwer alkoholisiert am Steuer, wurde aber von der Polizei gestoppt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Der Lenker musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Eine Anzeige folgt nun.
